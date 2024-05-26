Çiğli Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor

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(İZMİR) Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenecek Yaz Spor Okulu kayıtları 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Sportif anlamda yaptığı yatırım ve planlamalar ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde eden Çiğli Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ardından yaz tatiline girecek çocukları ve gençleri unutmadı. Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organize edeceği Yaz Spor Okullarına 33 farklı alanda sporcu kabul edilecek. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler veya velileri, 0232 935 55 35 (Dahili: 4311) numaralı hattı arayarak, 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak kayıtlar hakkında bilgi alabilecek.

Her türlü sporun adresi Çiğli Belediyesi

Alanında uzman eğitmenlerin eşlik edeceği kurslar kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, taekwondo, tenis, badminton, masa tenisi, kick boks, satranç, hareket eğitimi ve jimnastik, Personal training (PT), kaleci akademisi, kız futbol okulu, çocuk zumba, engelliler için hareket eğitimi ve spor, özel çocuklar spor saati; Down Sendromlu çocuklar için taekwondo ve zumba; Otizmli çocuklar için tenis, yoga, zumba, pilates, reformer, bilardo, akşam egzersizi, dart, fitness ve hentbol; Down Sendromlu ve Otizmli çocuklar için ise yüzme, bocce ve aikido olmak üzere 33 farklı alanda sportif eğitim verilecek.

5 kurs ilk kez açılacak

Öte yandan Down Sendromlu ve Otizmli çocuklar için yüzme, dart, aikido ve bocce kursları ilk kez bu yaz döneminde açılacak. Böylece Çiğli'de yaşayan özel çocuklar daha fazla alanda spor yapma imkanına kavuşacak.

Başkan Yıldız: Çocuklarımız dilediği branşta spor yapabilecek

Spora ve sporcuya her koşulda destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve mental gelişimlerini bedensel gelişimleri ile desteklemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz. Çiğlili çocuklarımızın yaz tatilini keyifli ve verimli kılmak için 33 farklı alanda spor okulu açacağız. Özel çocuklarımıza yönelik de kurslarımız olacak. Kayıtlarımız 27 Mayıs'ta başlıyor. Tüm çocuklarımızı birlikte spor yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.