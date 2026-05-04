Çiğli'de 3. Hıdırellez Şenliği Düzenlenecek

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi ile Maltepe Mahalle Muhtarlığı'nın ortak organizasyonuyla 3. Hıdırellez Şenliği yarın saat 19.30'da Maltepe Mahallesi 8096 Sokak'ta düzenlenlenecek.

Çiğli Belediyesi, Hıdırellez geleneğini yaşatmak amacıyla bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Hıdırellez Şenliği'ni düzenleyecek. Maltepe Mahalle Muhtarlığı ile ortak organizasyonla düzenlenecek şenlik, bu kültürel mirası yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Etkinlikte sahne alacak Balkan Ekspress, Locaband ve Blagoja Grujovski, katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Balkan ezgileri ve coşkulu ritimler eşliğinde mahalle sakinleri baharın enerjisini yaşayacak.

"Kültürümüzün en önemli değerlerinden biridir"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuya ilişkin açıklamasında, Hıdırellez'in birlik ve beraberliğin en güzel simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, kültürümüzün en önemli değerlerinden biridir. Bu geleneği yaşatmak ve hemşehrilerimizi bir araya getirmek bizim için çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımızı Maltepe Mahallemizde düzenleyeceğimiz şenliğimize davet ediyorum" dedi.