Çiğli'de 8 Mart Öncesi Kadın Dayanışması Etkinlikleri

07.03.2026 09:24  Güncelleme: 10:17
Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde düzenlediği etkinliklerle kadınların emeği, sanatı ve mücadelesini vurguladı. Sergiler, yürüyüşler ve egzersiz etkinlikleriyle kadın dayanışması ön plana çıktı.

(İZMİR) – Çiğli Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kadınların emeği, sanatı ve mücadelesi ön plana çıkarıldı.

Sergiden egzersiz etkinliğine, kermesten yürüyüşe kadar birçok programın yer aldığı etkinliklerde, kadın dayanışması vurgusu yapıldı. Programlara Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, kadın dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikler, 5 Mart Perşembe günü Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kaklıç Sanat Akademisi yağlı boya resim kursiyerlerinin sergisiyle başladı. "Kadın Fırçasından Renklerin Yansıması" adlı sergide, akademide eğitim alan 8 kadın kursiyerin son 10 yılda yaptığı kadın temalı 34 eser sanatseverlerle buluştu. Farklı toplumlarda farklı yaşamlar süren kadınların hikayelerini anlatan tablolar, ziyaretçilere kadınların dünyasına farklı pencerelerden bakma imkanı sundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen egzersiz etkinliği de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Haftada iki gün düzenlenen egzersiz kurslarına katılan kadınlar, etkinlikte bir araya gelerek spor yaptı ve birlikte vakit geçirdi.

Programlar, 6 Mart Cuma günü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kermes ile devam etti. Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği kermesin ardından katılımcılar, Kasaplar Meydanı'ndan Tören Alanı'na kadar kadın hakları ve eşitlik taleplerini dile getirdikleri yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte katılımcılar, "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Bir kadın daha eksilmeyeceğiz", "Özgür kadın özgür toplum", "Kadın hakları insan haklarıdır" ve "Hayatlarımız bizimdir" yazılı dövizler taşıdı.

Tören Alanı'nda devam eden program, hayatını kaybeden kadınların anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından müzik ve ritim etkinlikleriyle program devam etti. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ritim Topluluğu ve Çiğli Belediyesi Müzik Grubu sahne alarak kadınlar için şarkılar söyledi. Ritim Topluluğu'nun ellerinde taşıdığı "Kadın Varsa Hayat Var" dövizleri ise etkinliğin dikkati çeken mesajlarından biri oldu.

Kaklıç Sanat Akademisi Yağlı Boya Resim Kursu öğretmeni ve heykeltıraş Martıgül Kalkan, serginin ruhunu "8 Mart – 8 Kadın – 8 Bakış" sözleriyle özetledi. Kalkan, kadın kursiyerlerin yıllar süren emeğiyle ortaya çıkan eserlerin, kadın ruhunun sanatla buluşmasını ve kadınların hayata bakışını yansıttığını ifade etti.

Başkan Yıldız: "Kadınların gücü toplumun gücüdür"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin kadınların emeğini ve mücadelesini görünür kılmak açısından önemli olduğunu belirterek, "Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü toplum, hepimizin ortak hedefidir. Çiğli Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde var olması için çalışmaya devam ediyoruz. Sanattan spora, üretimden dayanışmaya uzanan bu etkinlikler, kadınların gücünü ve birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Kadınların emeği, mücadelesi ve dayanışmasıyla daha adil ve daha eşit bir geleceği birlikte kuracağız" diye konuştu.

