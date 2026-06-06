Çiğlililer, Çevre İçin El Ele Verdi - Son Dakika
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Çiğlililer, Çevre İçin El Ele Verdi

06.06.2026 12:05  Güncelleme: 13:58
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Çiğli Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Atiye İbrahim Yağcı Parkı'nda düzenlediği temizlik etkinliğinde vatandaşları bir araya getirdi. Yedi takımın yarıştığı etkinlikte en fazla atık toplayan Çalıkuşu ekibi birinci oldu. Başkan Yıldız, daha temiz ve sürdürülebilir bir Çiğli için çalışacaklarını belirtti.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Atiye İbrahim Yağcı Parkı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, vatandaşlar daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için bir araya geldi.

Her yaştan Çiğlilinin katıldığı etkinlikte park ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından pet şişeler, cam şişeler, plastik torbalar, giysiler, ayakkabılar ve çeşitli atıklar toplanarak çevre kirliliğine dikkat çekildi.

DOĞA İÇİN YARIŞTILAR

Etkinlik kapsamında katılımcılar Kırlangıç, Leylek, Çalıkuşu, Pelikan, Kartal, Martı ve Kanarya isimlerini taşıyan yedi farklı takıma ayrıldı. Hem çevre bilincini artırmak hem de farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada ekipler en fazla atığı toplamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda Çalıkuşu ekibi en fazla atığı toplayarak birinciliği elde etti. Kanarya ekibi ikinci, Kartal ekibi ise üçüncü oldu. İlk üç sırada yer alan takımlara kupa takdim edilirken, tüm katılımcılara çevreye verdikleri katkıdan dolayı katılım belgesi verildi. Ödül töreninde birinci ve ikinci olan ekiplere sabah kahvaltısı, üçüncü ve dördüncü olan ekiplere termos, beşinci ve altıncı olan ekiplere ise sırt çantası hediye edildi. Etkinliğe katılan iki minik çevre gönüllüsüne de Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki spor kurslarından yararlanma hakkı verildi.

"DAHA TEMİZ, DAHA YEŞİL VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇİĞLİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şöyle konuştu:

"Temiz bir çevre, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın temelidir. Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem çevremizi temizledik hem de çevre bilincini güçlendirdik. Bugün burada gördüğümüz manzara, Çiğli'de doğaya ve geleceğimize sahip çıkan duyarlı bir toplumun varlığını ortaya koyuyor. Toplanan atıklar ne yazık ki çevremize karşı daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Çevremizi kirletmemeliyiz, doğayı korumalıyız. Temizlemenin en güzel yolu hiç kirletmemektir. Vatandaşlarımızın gösterdiği dayanışma ve duyarlılık geleceğe dair umutlarımızı artırdı. Özellikle çocuklarımızın etkinliğe katılması ve çevre konusunda sorumluluk alması bizim için son derece kıymetli. Daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir bir Çiğli için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Etkinliğimize katılarak çevremiz için emek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğlililer, Çevre İçin El Ele Verdi - Son Dakika

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