Çiğli'de "Emekli Kafe" İçin Geri Sayım Başladı

(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın 16 Mart'ta Kasaplar Meydanı'nda düzenlenen iftar programında müjdesini verdiği "Emekli Kafe" projesi hayata geçiyor. Projenin, özellikle sabit gelirli emekliler için ekonomik bir sosyal yaşam alanı sunması bekleniyor.

Çiğli Belediyesi, "Emekli Kafe" projesi hayata geçiyor. Kasaplar Meydanı'nda konumlandırılan kafe, başta emekliler olmak üzere tüm Çiğli halkının rahat vakit geçirebileceği, ekonomik ve sosyal bir alan olarak tasarlandı. Modern ve konforlu yapısıyla dikkat çeken kafe, uygun fiyatlı çay ve kahve seçenekleriyle vatandaşlara keyifli bir buluşma ortamı sunacak. Emekli Kafe, mahalle kültürünü güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Çiğli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte Emekli Kafe'nin hizmete açılması planlanıyor. Projenin, özellikle sabit gelirli emekliler için ekonomik bir sosyal yaşam alanı sunması bekleniyor.

"Sosyal yaşamı güçlendiren projeler üretmeye devam edeceğiz"

Böyle önemli bir sosyal projeyi hayata geçirmekten onur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "16 Mart'ta Kasaplar Meydanı'nda hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz iftar programında sözünü verdiğimiz Emekli Kafe projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, özellikle emekli vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği ve kendilerini değerli hissedeceği bir alan oluşturmak. Ancak burası sadece emeklilerimize değil, tüm halkımıza açık, sıcak ve samimi bir buluşma noktası olacak. Çok kısa bir süre içinde vatandaşlarımız ile birlikte çayımızı, kahvemizi yudumlayacağımız bu güzel ortamda buluşacağız. Çiğli'de sosyal yaşamı güçlendiren projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.