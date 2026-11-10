Çiğli\'de Ulu Önder Atatürk törenle anıldı

(İZMİR) - Çiğli Kaymakamlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda devam etti. Programda öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ilgiyle izlendi.

Çiğli'de, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88.yılında düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programına Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Yener, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Dal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, gaziler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖĞRENCİLER OROTORYO GÖSTERİSİ HAZIRLADI

Anma programı, Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Selim Diniz Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken salondan büyük alkış aldı. Program kapsamında düzenlenen "Hayalimdeki Atatürk" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 10 Kasım dolayısıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık iradesi, devlet adamlığı ve ileri görüşlülüğüyle milletimizin tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Onun önderliğinde verilen Milli Mücadele, milletimizin azmini ve bağımsızlığa olan inancını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhuriyet ise bu büyük mücadelenin en kıymetli kazanımıdır. Atatürk'ü anmak, yalnızca 10 Kasım'da saygı duruşunda bulunmak değil; onun fikirlerini anlamak, ülkemiz için ortaya koyduğu hedefleri yaşatmak ve bu doğrultuda çalışmaktır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihini bilen, milli değerlerine sahip çıkan, bilimle ve eğitimle kendisini geliştiren bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

Programda konuşan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, 10 Kasım'ın yalnızca bir matem günü olmadığını, Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve Cumhuriyet değerlerini yeniden anlama günü olduğunu ifade etti. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesiyle milletin kaderini değiştirdiğini belirten Üner, Cumhuriyet'in temellerinin akla, bilime ve çağdaş uygarlık hedeflerine dayandığını vurguladı. Eğitimcilere düşen sorumluluğun, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyi takip eden, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek olduğunu dile getiren Üner, Atatürk'ün en büyük mirasının akıl, bilim ve çalışmayla ileriye taşınması gereken bir gelecek ideali olduğunu söyledi.