Çiğli'deki Cinayet Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı - Son Dakika
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Çiğli'deki Cinayet Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

24.06.2026 11:21
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Mahkeme, Süleyman Budak'ın cinayetine karışan Ayşe Budak ve Adem Güçer'e ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili maktulün karısı Ayşe Budak ve kızlarının nişanlısı Adem Güçer ile diğer 3 sanığa verilen cezalara ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, geçen yıl 26 Şubat'ta işine gitmek için evinden çıkan 3 çocuk babası Budak'ın (41) silahla öldürülmesiyle ilgili eşi Ayşe Budak'ın (43) yaklaşık bir ay önceden kocasını öldürmeye karar verdiği ve kızlarının nişanlısı Adem Güçer'i (29) cinayete azmettirdiğinin sabit görüldüğü belirtildi.

Kararda, Adem Güçer'in soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde Ayşe Budak'ın yönlendirmesiyle cinayeti işlediğini anlattığı, ancak yargılama sırasında bu beyanlarından döndüğü belirtildi.

Mahkeme heyeti, olayın hemen ardından alınan ifadeler ile olayın gerçekleşme biçiminin birbiriyle uyumlu olduğuna işaret ederek, sanığın yargılama aşamasında değiştirdiği savunmalarına itibar etmedi.

"Otobüs biletini kastetmiştim" savunması

Gerekçeli kararda, Güçer'e Ayşe Budak'a gönderdiği ve iddianamede yer alan "biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" mesajının da sorulduğu aktarıldı.

Güçer savunmasında, "Ben Ayşe'ye 'biletini kestim' derken otobüs biletini kastetmiştim. Ayşe tesadüfen o esnada maktulün kendisini dövdüğünü söylemişti. Ben onun bu söylemi üzerine böyle bir mesaj atınca maktulün biletini kestiğim yönünde bir anlam doğabilir. Fakat işin doğrusu benim otobüs biletimden ibarettir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mahkeme, bu açıklamanın hayatın olağan akışıyla ve dosya kapsamındaki delillerle uyumlu olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Cezada indirim sağlamak amacıyla ifadesini değiştirmiş

Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanık Adem'in yargılama aşamasında beyanlarını değiştirerek alacağı muhtemel cezada indirim sağlamaya çalıştığı kanaatine varılmıştır. Sanığın, soruşturma aşamasındaki beyanları doğrultusunda düzenlenen iddianamede sanık Ayşe'nin maktulden görmüş olduğu şiddet nedeniyle maktulü öldürtmeye karar verdiği iddiasında bulunulduğu, ancak bu iddianın yargılama aşamasında sanık Ayşe tarafından kabul edilmediği, maktul ile aralarında herhangi bir sorun olmadığının ileri sürüldüğü, bu nedenle olayın meydana gelişi açısından sanık Adem hakkında herhangi bir şekilde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının da mümkün görülmemiştir."

Mahkeme, Ayşe Budak'ın eşi Süleyman Budak'ı öldürtme kararını sebatla sürdürdüğünü, Adem Güçer'in de Budak'ın yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlık hareketlerine başladığını belirtti.

Kararda, sanıkların öldürme kararından vazgeçmeyerek planlı şekilde hareket ettikleri, bu nedenle olayın ani gelişen bir eylem değil, tasarlanmış bir cinayet olduğu vurgulandı.

Mahkeme, Ayşe Budak'ın azmettiren, Adem Güçer'in "asli fail", Doğan Karakuş'un ise "yardım eden" sıfatıyla suça iştirak ettiğinin sabit olduğunu kaydetti.

Kararda ayrıca, olayda kullanılan tabancanın Sinan Hazar tarafından Adem Güçer'e satıldığı, Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer'in ise cinayette kullanılan silah ve kıyafetlerin evinde saklanmasına izin vererek suç delillerini gizlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Süleyman Budak, 26 Şubat 2025'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Budak'ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer ile ona yardım ettikleri gerekçesiyle Doğan Karakuş ve Sinan Hazar tutuklanmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Davanın 5 Mayıs'taki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, Adem Güçer'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Ayşe Budak'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum eden heyet, sanık lehine haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uygulayarak cezayı 20 yıl hapse düşürmüştü.

Sanıklardan Doğan Karakuş 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Sinan Hazar'a 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verilmiş, Güçer'in kardeşi tutuksuz sanık İslam Güçer'e verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının ise ertelenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Süleyman Budak, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli'deki Cinayet Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı - Son Dakika

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