Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi\'nin Kapasitesi Yüzde 36 Artacak

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, temiz körfez hedefi doğrultusunda Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tesisin 4. fazının yapım çalışmalarında sona gelindi. Nisan ayında tamamlanması hedeflenen yeni ünitelerin devreye girmesiyle tesisin kapasitesi yüzde 36 artacak ve Çiğli Arıtma Tesisi yeniden Türkiye'nin en büyüğü olacak.

Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edildiğinde Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanını taşıyan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. fazın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Betonarme inşaat çalışmalarında sona gelinen ve mekanik işlerin yapımının devam ettiği 4. faz çalışmalarıyla birlikte tesisin günlük arıtma kapasitesi 605 bin metreküpten 820 bin metreküpe çıkacak. 2025 yılının Nisan ayında, tamamlanması öngörülüyor. Çalışmalar bittiğinde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, yeniden Türkiye'nin en büyük kapasiteye sahip arıtma tesisi olacak.

Tesisin kapasitesi yüzde 36 artacak

Tesisin 4. fazının yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Ekin Polat, "Çiğli'de yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilk 3 fazın temizliği ve ekipman değişimleri tamamlandı. Tesise giren atık suyun tamamı, standartlara uygun arıtılıyor. 4. faz, yağmurlu zamanlarda gelen yüksek debinin karşılanması ve aynı zamanda gelecekteki bakım onarım çalışmalarının rahat yapılabilmesi amacıyla planlandı. 4. fazdaki çalışmalar tamamlandığında, tesiste yüzde 36 kapasite artışı sağlanmış olacak. Böylece tesis, günlük 820 bin metreküp kapasite ile çalışacak. Yine Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisleri sıralamasında yerini alacak" dedi.

En büyük unvanını geri alacak

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir'in atıksu arıtma yükünün yüzde 70'ini üstleniyor. Tesisteki ilk 3 fazın bakım ve onarım çalışmaları 2022 yılında devreye alındı ve planlandığı gibi; bu yıl tamamlandı. Yapılan çalışmalar ile İzmir Körfezi'ne deşarj edilen suyun kalitesi de yükseldi. 4. faz çalışmalarının da tamamlanması ile tesisin kapasitesi, 820 bin metreküp kapasiteye çıkarıldığında; Türkiye'nin en büyük kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisi unvanını geri alacak.