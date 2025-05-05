Çiğli Kitap Günleri 4. Günü Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği "Çiğli Kitap Günleri", dördüncü gününde de renkli etkinliklerle devam etti. Minik okurların yazarlar ile bir araya geldiği organizasyonda çeşitli atölyeler, yüz boyama etkinlikleri, şişme langırt oyunları, jonglör ve tahta bacak gösterileri yer aldı.

1. Çiğli Kitap Günleri'nin dördüncü gününde, minik okurlar yazarlarla bir araya gelerek hayal dünyalarını genişleten keyifli sohbetler yaptı. Sanat ve eğlencenin bir arada olduğu festivalde; heykel, karikatür, ritim ve yaratıcı drama atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, şişme langırt oyunları, jonglör ve tahta bacak gösterileriyle eğlence zirveye ulaştı.

Etkinlik kapsamında açılan karikatür sergisi ise ziyaretçilerin beğenisini topladı. Renkli ve düşündürücü çizimlerin yer aldığı sergi, her yaştan katılımcının beğenisine sunuldu.

Özge Özberk, Y. Bekir Kurdakul, Dilge Güney, Çiğdem Keleş ve İzzet Güldoğan çocuklara masal ve hikayeler anlattı. Etkinliklerin akşam bölümünde ise Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın sahne aldı.

Kitap Günleri boyunca her gün çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukları kitapla ve sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onların gözlerindeki ışıltı, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karikatür sergimizden atölye çalışmalarına, yazar buluşmalarından sahne performanslarına kadar her detayda çocuklarımızın gelişimine katkı sunmayı hedefledik. Çiğli'yi kültür ve sanatla iç içe, çocuk dostu bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.