Gazeteci Cihan Berk'in Duruşması Öncesi Dayanışma Çağrısı

Dêrsim'de 19 Aralık 2025'te evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ve 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanan PİRHA çalışanı gazeteci Cihan Berk'in ilk duruşması yarın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 4 aydır Elazığ Cezaevi'nde tutulan Berk'in meslektaşları, duruşma öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

Gazeteci Nuray Atmaca, Berk'in sahada aktif olarak çalıştığını, ekoloji, doğa tahribatı ve hak ihlallerine ilişkin haberler yaptığını belirterek, 'Gazetecilik faaliyeti kriminalize edildi' dedi. Atmaca, iddianamede bazı haberlerin suç unsuru haline getirildiğini, örneğin açlık grevinde yaşamını yitiren bir avukatla ilgili haberin 'suç delili' olarak gösterildiğini ifade etti.

Atmaca, mevcut politik atmosferde muhalif basının susturulmak istendiğini, gazetecilerin gerçekleri yazmakla yükümlü olduğunu ve bu faaliyetler nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Berk'in ötekileştirilen bir inancın ajansında çalışması nedeniyle iki kez yok sayıldığını, gazetecilik faaliyetinin eklenmesiyle 'suçlu' ilan edildiğini söyledi.

ANKA muhabiri Caner Aktan ise dezenformasyon yasasına dikkat çekerek, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasının gazetecileri etkilediğini belirtti. Aktan, iktidarın beğenmediği haberleri yapan, çevre mücadelesine destek veren gazetecilerin bu maddeyle suçlanıp tutuklandığını, bu tür tutuklamaların arttığını ifade etti.

Aktan, 'Basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz' diyerek, tüm tutuklu gazeteciler serbest bırakılana kadar dayanışmayı büyüteceklerini söyledi. Berk'in ilk duruşması için kamuoyunu ve duyarlı kesimleri dayanışmaya çağırdı, meslektaşlarının yanında olunmasının önemini vurguladı.