Cihan Yıldız'ın Soyut Sanat Sergisi - Son Dakika
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Cihan Yıldız'ın Soyut Sanat Sergisi

Cihan Yıldız\'ın Soyut Sanat Sergisi
28.06.2025 22:18
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Türk oyuncu Cihan Yıldız, ABD'de soyut yağlı boya eserlerini sanatseverlere sundu.

NEW ABD'de yaşayan Türk oyuncu Cihan Yıldız, soyut çalışmalardan oluşan bir seçkisini ilk defa sanatseverlerin beğenisine sundu.

ABD doğumlu genç Türk oyuncu, bir yandan sahne kariyerine devam ederken, arta kalan vakitlerinde tuvale aktardığı yağlı boya çalışmalarını New Jersey'in Fort Lee semtinde sergiledi.

New York Acting School'da oyunculuk eğitimi alan Yıldız, "Rol aldığım film veya tiyatro oyunlarında senaryoda yazanı sahneye aktarıyorum. Resimde ise hayalimde görüntüleri tuvale aktarıyorum. Sanatın bu iki dalını aslında birbirine çok yakın buluyorum. Onun için sanat yaşamımda bu iki yolu birden yürümek istiyorum." ifadesine yer verdi.

Türk seyircisinin kendisini 2021 yapımı "Sırlar Apartmanı" isimli filmden tanıdığı Türk-Amerikalı oyuncu, oyunculuktan gelen sahne sezgisini, iki farklı kültür arasında şekillenmiş yaşam deneyimini ve kent yaşamının dinamik dokusunu soyut bir düzlemde tuvaline taşımaya çalıştığını söyledi.

Yıldız, "Çalışmalarımda, gerçek ötesi bir çizgi takip etsem de, aslında tuvale aktardığım bu çizgiler tamamen hayatın içinden. Bazılarında insan ruhunun en saf, en kırılgan, en coşkulu halleri saklı. Bazılarında ise şarapnel parçalarıyla uzuvları parçalanmış Gazzeli bir çocuğun vücuduna atılmış dikişler gizli." sözlerini kaydetti.

New York'un kültürel mozaiği içinde yaşayan ve üreten Cihan Yıldız, Türk-Amerikan kimliğinin kendisine kattığı zenginlikle çizimlerinde, Doğu'nun duygusal yoğunluğunu ve Batı'nın modern estetik anlayışını birleştirmeyi, doğduğu ülke ABD ile köklerinin uzandığı Türkiye arasında sanatıyla bir köprü vazifesi görmeyi amaçladığını dile getirdi.

Türk ve Amerikalı sanatseverlerin gezdiği sergide yer alan "Astral Alem", "Gezgin'in Ayı" ve "Enerjinin Biçimi" gibi çalışmaları dikkati çeken Yıldız, çizimlerinde her rengin bir duyguyu, her formun bir düşünceyi ve her detayın bir yaşam kırıntısını temsil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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