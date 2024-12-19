Cihanbeyli'de Derin Obruk Oluştu

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk meydana geldi.

Kırkışla Mahallesi'nde vatandaşlar, boş arazide obruk oluştuğunu fark etti.

Yaklaşık 13 metre derinliğinde, 15 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.

Mahallenin muhtarı Atilla Saraç, obruğu fark eden çobanların kendisine ulaştığını belirterek, "Yetkililere bilgi verdim. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı." dedi.