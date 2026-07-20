Cihanbeyli'de Tarla Yangını - Son Dakika
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Cihanbeyli'de Tarla Yangını

20.07.2026 18:44
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi Çelik Yaylası mevkisinde çıkan tarla yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangında arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Cihanbeyli, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Konya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cihanbeyli'de Tarla Yangını - Son Dakika

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