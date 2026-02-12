Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, baskın düzenledikleri bir adreste yaptıkları aramada 715 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar fişek ele geçirdi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Cihanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?