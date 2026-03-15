Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Düzenlendi

15.03.2026 03:57
Cihannüma Derneğince Fatih'te İstanbul Sahur Meclisi Programı düzenlendi.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde derneğin İstanbul temsilciliğince düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bundan sonraki yıllarda da birlik ve beraberlik içerisinde sahur programları yapabilmeyi temenni ederek, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah da son yıllarda ramazan ayının hep acı ve hüzün dolu bir iklim haline getirildiğini aktararak, "Dünyanın egemenlerinin en çok korudukları o katiller sürüsü, katiller şebekesi siyonist örgütün, aslında bir devlet değil örgüt olduğunu hepimiz biliyoruz. Nasıl da dokunulmaz, mağlup edilmez olmadıklarını görmüş olduk. Özellikle ABD ve İsrail'in öncülüğünde İran üzerinde yürütülmekte olan çatışmanın ve savaşın da insani yönden hepimizi üzdüğünü biliyoruz. Bir şeye de seviniyoruz, bu siyonist şebekeye en güçlü şekilde itirazı fiili olarak ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar dua etsek, teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta "One minute" demek suretiyle "siyonistlere dokunulmaz" mitini ayaklar altına aldığını kaydeden Cerrah, "O günden itibaren bugüne kadar geldiğimiz, İslam aleminin vermiş olduğu mücadeleye baktığımızda, bu şer şebekesi Allah'ın izniyle mağlup olacaklar. Dünyada kendilerine vadedilmiş bir toprak olmadığını biliyoruz." dedi.

Cerrah, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de Maarifin Kalbinde Ramazan temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler için teşekkür etti.

Cihannüma Derneği İstanbul İl Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz ise dünyanın bir avuç azınlığın çıkarları uğruna kaynakların yağmalandığı, küresel sistemlerin bir bir iflas ettiği kritik bir eşikten geçtiğini belirtti.

Cengiz, "Gazze'de yaşananlar insanlığın vicdanını uyandırırken, bizlere bir şeyi çok net hatırlattı. Vakit sadece konuşma vakti değil, icraat vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmet coğrafyasındaki dik duruşu ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in eğitimde Maarifin Kalbinde Ramazan diye başlattığı o manevi seferberlik bizlere tek bir yolu işaret ediyor, inisiyatif almak ve iş üretmek." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Cihannüma ailesine teşekkür ederek, "İnşallah birlik ve beraberliğimiz İslam davası yolunda kavi olsun. Sizlerin biraz daha geçmişinde, 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganı vardı. Rabb'im bunu bizlere nasip etti. Şimdi bizlerin, bu neslin, bu gençliğin sloganı 'Kubbetüs Sahra'nın saflarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını, bu gençlikle doldurana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız' şeklinde gerçekleşiyor. Bunun bir tezahürünü 1 Ocak Galata eylemlerinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Ebubekir Ceylan da derneğin Gazze ve Suriye raporu gibi birçok konuda hazırladığı raporlara destek olacaklarını belirterek, "Gazze meselesinde olduğu gibi inşallah yakında da Türkiye'nin önemli meseleleriyle ilgili, yükseköğretimle ilgili çalışmalarda da birlikte raporlar hazırlıyoruz." dedi.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ramazanın daha çok hissedilmesine vesile olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle dünyanın beşten büyük olduğuna inanan ve adil bir dünyayı kuracak bir nesil inşa etmeyi inşallah Mevla bize nasip etsin." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cihannüma İstanbul'un hazırladığı sinevizyon gösterimi izletildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı programda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, STK temsilcileri, dernek üyeleri ve davetliler yer aldı.

Kaynak: AA

