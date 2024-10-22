Cihat Yıldız'a 28 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Cihat Yıldız'a 28 Yıl Hapis İstemi

FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız, 28 yıl hapisle yargılanıyor.

22.10.2024 16:45
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin elebaşılarından örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Cihat Yıldız, SEGBİS sistemiyle katıldı. Yıldız, "Kimliğim olmadığı için vekalet veremedim. Avukatım dosyayı göremiyor" diyerek daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Tanık H.D. ise mahkemedeki beyanında, "Ben cezaevinde iç hizmetlerde çalışıyordum. Amasya Adliyesi'nde kendisini 2017'de adliyede savcı odasında gördüm. FETÖ artıkları bana işkence yaptı deyince bu savcı Mehmet Avcı'nın yanında bana tepki verdi. Savcı da beni azarladı. Savcı, Cihat Yıldız'a, 'Oğuz abi' diyordu. Görmeden önce bir tanışıklığım yoktu. Kendisini hakkında çıkan haberlerle tanıdım. Mahkemenizde yargılandığını da başında çıkan haberlerden gördüm" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın savunmasının alınması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Kaynak: ANKA

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