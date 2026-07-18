Çıkan Yangında İtfaiye İnekleri Kurtardı - Son Dakika
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Çıkan Yangında İtfaiye İnekleri Kurtardı

Çıkan Yangında İtfaiye İnekleri Kurtardı
18.07.2026 12:41
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Bodrum'daki yangın sonrası itfaiye ekipleri, ineklere temiz su vererek zarar görmelerini önledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçe atığı toplama alanında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yanan sahaya giren susamış ineklere kovalarla temiz su verdi.

Müskebi Mahallesi'ndeki bahçe atığı toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları sırasında, yakınlardaki meradan çıkan inekler yanan alana girdi. Hayvanların alevlerden etkilenen sahada oluşan kirli su birikintilerinden su içmeye çalıştığını fark eden itfaiye personeli duruma müdahale etti.

İnekleri zarar görmemeleri için kirli su birikintilerinden uzaklaştıran ekipler, yanlarında taşıdıkları kovalarla hayvanlara temiz su verdi.

Temiz su ihtiyaçları karşılanan hayvanların güvenli alana yönlendirilmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Bahçe, Muğla, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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