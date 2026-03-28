Çıkrıkçılar Yokuşu'nda Sağlıklaştırma Projesi Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), geçmişiyle bağını güçlendirmek ve tarihi kimliğine yakışır bir görünüm kazandırmak amacıyla Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" tamamlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ulus Tarihi Kent Merkezi çalışmaları kapsamında başkentin en köklü ticaret noktalarından Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yürütülen sokak sağlıklaştırma projesinde 5'i tescilli 46'sı tescilsiz 51 yapı yenilendi.

Tescilli yapılarda koruma ilkelerine uyarak, özgün mimariyi ön plana çıkaran müdahaleler yapılırken, tescilsiz yapılarda sokak silüetine uyumlu, estetik ve bütüncül cephe düzenlemeleri uygulandı.

Proje kapsamında kötü durumda bulunan çatıların yenilenirken, yıpranan çatı kaplamaları değiştirilerek yapıların dayanımı artırıldı. Cephelerde ise hasarlı sıvalar sökülerek, doğramalar yenilendi ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Tüm iş yerlerinde standart ışıklı kutu harf tabela uygulamasına geçilerek, cadde genelinde düzenli ve kurumsal bir görünüm oluşturuldu.

Çıkrıkçılar Yokuşu'nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, projeyle hem bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini korumayı hem de yapıların mevcut fiziksel durumlarını iyileştirerek daha düzenli ve estetik bir sokak görünümü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yonga, "Çıkrıkçılar Yokuşu'nun tarihi ticaret kimliği korunurken fiziksel çevre koşulları önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Tamamlanan bu projeyle birlikte bölge hem esnaf hem de yayalar için daha düzenli, daha estetik ve Ankara'nın tarihi kent kimliğine yakışır bir görünüme kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.