Çıldır Gölü Kış Turizminin Gözdesi - Son Dakika
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Çıldır Gölü Kış Turizminin Gözdesi

Donmuş yüzeyiyle atlı kızak seferleri düzenleyen Çıldır Gölü, Kars'ın kış turizminde dikkat çekiyor.

03.01.2025 18:02
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Çıldır Gölü yoğun ilgi görüyor

KARS - Türkiye'nin kış turizmi açısından önemli noktalarından biri olan Çıldır Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Donmuş göl üzerinde yapılan atlı kızak seferleri, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında bulunan Çıldır Gölü, kış mevsiminde tamamen donarak adeta bir doğal buz pistine döndü. Atlı kızaklar, gölün üzerinde gezinti yapmak isteyen turistler için ise en popüler aktivitelerden biri. Kızakçıların kontrolündeki atlar, gölün buzla kaplanmış yüzeyinde kayarken ziyaretçiler hem manzaranın hem de sessizliğin tadını çıkarıyor.

Çıldır Gölü'nün mükemmel olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ı gezmeye geldik, çok mükemmel anlatılamaz. Kızak çok güzel bira da tabi korku var. Suyun üzerindeyiz mükemmel bir derecede, çok güzel anlatamam buraya gelip yaşaması lazım. Gezmeleri lazım" dedi.

Kayalıklara ve ağaçlara dalgaların vurmasıyla ortaya çıkan buz manzaralı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Buzların önünde fotoğraf çekilenler, halay çekenler, buzun üzerine oturanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, yeni yılda da vatandaşlarla dolup taşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü Kış Turizminin Gözdesi - Son Dakika

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