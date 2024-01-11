 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde, kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte atlı kızak keyfi başladı. Yaklaşık 10 santim buz tutan gölün yüzeyine çıkan atlı kızaklar, yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatıyor. Atlı kızakçı Ufuk Ada, misafirleri bu doğal güzelliği görmeye davet ediyor.

11.01.2024 - 09:25,
Abone Ol

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başlıyor

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Kar yağışının ardından, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tutmaya başladı. Yüzeyi yaklaşık 10 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.

Atlı kızakçı Ufuk Ada, geç de olsa Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz tuttuğunu söyledi. Ada, "Artık yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladık. Bütün misafirlerimizi bu doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz" dedi.

Çıldır Gölü\'nde Atlı Kızak Keyfi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğu Anadolu, Çıldır Gölü, Doğa, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi - Son Dakika


09:07
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24
Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21
Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03
6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı

Son Dakika
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21 Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:28 Finike'de Koçun Boynuz Darbesiyle Yere Düşen Yaya Güvenlik Kamerasında
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 10:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement