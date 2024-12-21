Çıldır Gölü'nde Curling Antrenmanları - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Curling Antrenmanları

Çıldır Gölü\'nde Curling Antrenmanları

Kars'ta gençler, doğal buzda curling sporuyla kondisyon kazanıyor. Eğlenceli antrenmanlar yapılmakta.

21.12.2024 11:49
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Kars ile Ardahan sınırında bulunan ve yüzeyi kısmen donan Çıldır Gölü, curling sporcuları için antrenman alanı oldu.

Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 20 santimetreye ulaştı.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nun faaliyete girmesiyle açılan ücretsiz kurslarda curling ile tanışan Karslı gençler, bir bölümü donan göl üzerinde antrenman yaptı.

Açık havada ve doğal buzda keyifli antrenman geçiren sporcular, yapay buza göre zorlu geçen çalışmalarında kondisyon kazanıyor.

"İskoçya'da donmuş göller, nehirler üzerinde bu spor yapılıyordu"

Curling antrenörü Hayrettin Karaciğer, AA muhabirine, Kars'ta curling sporcuları yetiştirdiklerini ve kadın takımlarının 1. Lig'de mücadele ettiğini söyledi.

Çıldır Gölü üzerindeki doğal buzda sporcuları antrenmana getirdiklerini ifade eden Karaciğer, şöyle konuştu:

"Curlingin ilk çıkış yeri İskoçya ve orada donmuş göller, nehirler üzerinde bu spor yapılıyordu. Biz de böyle bir imkanımız var ve bunu değerlendiriyoruz. Çıldır Gölü'nde curling oynuyoruz, antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Hem salonda hem Çıldır Gölü'ndeki aktivitelerimizle liglere ve milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Sporcular doğal buzda daha deneyimli hale geliyorlar. Hem kuvvet hem de alışkanlık açısından bu tür şeyler tecrübe kazandırıyor. Donmuş göl üzerinde yaptığımız antrenmanlarda sporcularımız daha da kuvvetleniyorlar, kondisyon kazanıyorlar."

"Yapay buza nazaran zorlandık ama eğlenceliydi"

Curling sporcusu Seher Sıla Deniz ise doğal buzda farklı deneyimler kazandıklarını anlatarak, "Curling İskoçya'da çıktı ve geleneksel olarak oynanıyordu. Biz de Çıldır Gölü'nde bunu deneyimlemek istedik. Burada daha zor, yapay buza nazaran zorlandık ama eğlenceliydi. Daha önce Kars Çayı'nda yapılmıştı biz de Çıldır Gölü'ne geldik ve bu sporu burada yaptık." dedi.

Sporculardan Zeynep Ağbaba da İskoçya'da doğal buzda oynanarak bugünlere gelen curling sporunun o dönemlerde nasıl bir hissiyat verdiğini görmek için Çıldır Gölü'ne geldiklerini belirterek, "Normal buzda antrenman yapmaktan daha zor, koşullar daha elverişsiz olduğu için zor ama buradaki antrenmanlar bizi güçlendiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Curling Antrenmanları - Son Dakika

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