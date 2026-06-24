Çilek Hasat Şenliği Yenice'de Düzenlendi - Son Dakika
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Çilek Hasat Şenliği Yenice'de Düzenlendi

Çilek Hasat Şenliği Yenice\'de Düzenlendi
24.06.2026 10:00
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Yenice'de çilek hasat şenliği yapıldı, çocuklar üretim süreçleriyle tanıştı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen "Minik Eller Çilek Topluyor" çilek hasat şenliğinde öğrenciler, üreticiler ve protokol üyeleriyle birlikte çilek hasadı yaptı.

Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Agonya Ovası'nda gerçekleştirildi. Programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Yenice Kaymakam Vekili Dr. Emre Nebioğlu, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Toraman törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çocukların üretim süreçleriyle erken yaşlarda tanışmasının önemine değindi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Demirhan ise Yenice'nin Çanakkale tarımındaki stratejik önemine dikkat çekerek ilçenin yaklaşık 10 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle il genelinde ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Yenice'nin özellikle çilek üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Demirhan, 2025 yılı verilerine göre Çanakkale'de üretilen yaklaşık 52 bin ton çileğin 48 bin tonunun Yenice'den karşılandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yenice Belediyesi Gülsüm Güven Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Program daha sonra "Minik Eller Çilek Topluyor" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen hasatla devam etti.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve katılımcılara dondurma ve lokma ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çilek Hasat Şenliği Yenice'de Düzenlendi - Son Dakika

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