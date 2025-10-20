Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi Kuruluyor

Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi Kuruluyor
20.10.2025 13:37
Trabzon'da çocukların gelişimi için yeni bir yaşam merkezi açılacak. Proje, sosyal ve bilişsel becerileri destekleyecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı birimlerce Çilekli Mahallesi'ndeki Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının yeniden düzenleneceği belirtilerek, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüleceği ifade edildi.

Merkezde atölye ve etkinliklerin yanı sıra çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek örnek bir sosyal çalışma olduğunu, geleceğe yapılacak en kıymetli yatırımın, çocuklara yapılan yatırım olduğunu aktardı

Genç, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak projede, üretmeyi, paylaşmayı ve doğayla iç içe olmayı öğretecek bir merkez oluşturduklarını ifade ederek, "Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi bu anlamda Trabzon'a ve evlatlarımıza değer katacak çok özel bir proje. Trabzon'da çocuklarımızın gülümsemelerini, merakla öğrenmelerini ve üretmenin mutluluğunu yaşamalarını istiyoruz. Bu merkez onların düşlerinden ilham alarak şekillendi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi Kuruluyor
