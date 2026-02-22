Çilem Sağlam'dan Fedakarlık Örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çilem Sağlam'dan Fedakarlık Örneği

Çilem Sağlam\'dan Fedakarlık Örneği
22.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anne ve babasını kaybeden Çilem, özel gereksinimli kardeşlerinin bakımını üstlendi; yeni ev müjdesi!

ERZİNCANLI Çilem Sağlam (28), anne ve babasını kaybettikten sonra özel gereksinimli 2 kardeşinin bakımını üstlendi. Kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapan Sağlam'ı ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, yeni bir ev sözü verdi.

Erzincan Demirkent Mahallesi'nde yaşayan Çilem Sağlam, 8 yaşında annesini, 2023 yılında babasını kaybettikten sonra zihinsel engelli olan ablası Pınar (41) ile ağabeyi Ramazan'ın (39) bakımını üstlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Sağlam, kendi hayalleri ve geleceğini ikinci plana atarak engelli abla ve ağabeyine hem annelik hem de babalık yapıyor.

'SEVDİĞİM BİR SORUMLULUK'

Demirkent Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamlarını sürdüren Sağlam kardeşleri, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yalnız bırakmadı. Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ile kardeşleri ziyaret eden Vali Aydoğdu'ya yaşadıkları durumu anlatan Çilem Sağlam, "İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk. Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden babamdan ne gördüysem, onu yapıyorum" dedi.

YENİ EVLERİNE TAŞINACAKLAR

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Vali Aydoğdu, ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için talimat verdi. Aydoğdu, Çilem ve kardeşlerinin 15 gün içerisinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmış modern bir eve taşınacaklarını söyledi. Aydoğdu, ailenin ihtiyaçlarının düzenli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını bildirdi. Vali Aydoğdu'ya teşekkür eden Çilem Sağlam, "Ev hep hayalimdi ama ümidim de yoktu. 'Nasıl alalım' diye. Çok mutlu oldum" dedi.

'HAYAT BAZI İNSANLARA ERKEN BÜYÜMEYİ ÖĞRETİYOR'

Vali Aydoğdu, ziyaretin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çilem Sağlam'ın fedakarlığının takdire şayan olduğunu belirterek "Ramazanın 3'üncü günü insanlığın kalbine misafir olduk… Orada merhamet vardı. Orada fedakarlık vardı. Orada insanlığın en saf hali vardı. Çilem… 28 yaşında. Ablası Pınar 41. Abisi Ramazan 39. İkisi de özel gereksinimli insanlar. Annelerini çocuk yaşta kaybetmişler. Babalarını ise üç yıl önce toprağa vermişler, dün gibi… Hayat, bazı insanlara erken büyümeyi öğretir. Çilem de öyle büyümüş. İşletme mezunu… Belki kendi hayatını kuracak, kendi yoluna gidecekti. Ama o sevgi ve merhamet yolunu seçmiş. Anne ve babasından gördüğü sevgiyi yarım bırakmamış. Ablası ve abisi özel ilgiye muhtaç diye çalışmayı bırakmış. Hayatını onlara adamış. Hikayeyi dinlerken bir an… O odada nefesler tutuldu. Boğazlarımız düğümlendi. Sözler anlamını yitirdi. 'Seninle gurur duyuyoruz' dediğimizde, gözlerini indirdi ve öyle bir cümle kurdu ki… 'İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk.' İşte o an anladık… Bazı insanlar fedakarlık yaptığını bile düşünmez. Çünkü onların mayasında sevgi vardır. Bir cümle daha söyledi… Bir aileyi, bir terbiyeyi, bir mirası özetleyen cümle: 'Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden babamdan ne gördüysem onu yapıyorum.' İnsan, gördüğünü yaşar. Gördüğünü taşır. Gördüğünü çoğaltır. Abi ve ablasının sağlık problemleri var. Ama yüzünde şikayet yok. Yorgunluk var belki… Ama isyan yok" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çilem Sağlam'dan Fedakarlık Örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
07:44
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
07:12
Erdoğan’dan kurmaylarına talimat Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 10:00:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çilem Sağlam'dan Fedakarlık Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.