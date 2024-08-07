Çılgın davulcu deniz bisikletiyle davul çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çılgın davulcu deniz bisikletiyle davul çaldı

Tekirdağ'da tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti kullanırken davul çaldı. Çelik'in sosyal medyaya yüklediği görüntüler ilgi gördü.

07.08.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez deniz bisikleti kullanırken davul çaldı.

İstanbul'a gezmeye giden Çelik, aldığı eğitimin ardından İstanbul Boğazı'nda deniz bisikletine bindi.

Boğazda davul çalarak bisiklet süren Çelik'in sosyal medyaya yüklediği görüntüler ilgi gördü.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini söyledi.

Herkesin kendisini "çılgın davulcu" olarak tanıdığını ifade eden Çelik, daha önce yamaç paraşütü, dalış ve kayak yaparken davul çaldığını hatırlattı.

Çelik, depremzede çocuklar ve Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için de farklı etkinlikler yaptığını dile getirdi.

Deniz bisikletinde davul çalarak yeni bir farkındalığa imza atmak istediğini belirten Çelik, " İstanbul'da deniz bisikletlerini gördüğümde böyle bir etkinlik yapma fikri aklıma geldi ve bunu gerçekleştirdim. Gemi trafiğinin olmadığı sürekli deniz bisikleti turlarının yapıldığı alanda gösterimi yaptım. İstanbul Boğazı'ndaki güzellik ve enfes manzara beni daha da motive etti. İlk denememde zorlandım ama manzaranın etkisiyle performansım daha kolay oldu." diye konuştu.

Çelik, sosyal medyada paylaştığı videoların çok fazla ilgi gördüğünü aktararak, farklı projelere imza atmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çılgın davulcu deniz bisikletiyle davul çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çılgın davulcu deniz bisikletiyle davul çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement