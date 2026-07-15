Cilo Sat Dağı\'nda Kayıp Dağcı için Arama Kurtarma

HAKKARİ'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yapan Yüksel Işık'tan pazartesi gününden beri haber alınamıyor. Bölgede dron destekli başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, 13 Temmuz günü 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri yolun yarısında geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye tek başına devam etti. Bir süre sonra Işık ile irtibatın kesilmesi üzerine diğer dağcı durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ara çalışmalarını Cilo Sat Dağları'nın kuzeybatısında yer alan Süppa Dürek zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 4 bin metreyi aşan rakım, sarp kayalıklar ve engebeli arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtilirken, kayıp dağcıya ulaşabilmek için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sonuç alınana kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.