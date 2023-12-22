CİMER Dolandırıcılığı Sanığına Hapis Cezası

Bolu'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) ismini ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur C.P. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen C.P. (55) sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Son sözleri sorulan Y.D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık Y.D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.