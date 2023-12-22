 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CİMER Dolandırıcılığı Sanığına Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

CİMER Dolandırıcılığı Sanığına Hapis Cezası

Bolu'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ismini ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CİMER Dolandırıcılığı Sanığına Hapis Cezası
22.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 16:59
Abone Ol

Bolu'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) ismini ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur C.P. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen C.P. (55) sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Son sözleri sorulan Y.D. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık Y.D'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bolu, Mahkeme, Dolandırıcılık, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİMER Dolandırıcılığı Sanığına Hapis Cezası - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 17:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: CİMER Dolandırıcılığı Sanığına Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement