Cimnastik Antrenörü Bıçaklandı - Son Dakika
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Cimnastik Antrenörü Bıçaklandı

Cimnastik Antrenörü Bıçaklandı
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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, alacak yüzünden eski çalışanı Zehra G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SANCAKTEPE'de, milli cimnastik antrönörü Funda Bakış, iddiaya göre alacak meselesinde daha önce birlikte çalıştığı Zehra G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Zehra G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Zehra G.'yi yakaladı. Araştırmada, şüpheli Zehra G'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek para verdiği ve ikili arasında alacak meselesinin bulunduğu tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de polis ekiplerince yakalandı.

3 GÖZALTI

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerden Zehra G'nin 'Hakaret', A.H.U'nun ise 'Kasten yaralama' suçundan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

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