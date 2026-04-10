ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup Şampiyonluğu Kupasıyla Başkan Seçer'i Ziyaret Etti
ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup Şampiyonluğu Kupasıyla Başkan Seçer'i Ziyaret Etti

10.04.2026 21:48
ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup'ta elde ettiği şampiyonluğun ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, takımı tebrik ederek, bu başarının şehir için büyük bir zenginlik olduğunu belirtti. Kulüp, seyirci desteğinin önemine de dikkat çekti.

ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup'ta elde ettiği şampiyonluğun ardından kupayla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette kulüp başkanı Serdar Çevirgen, asbaşkan Ali Adalıoğlu, teknik ekip ve oyuncular yer aldı.

Başkan Seçer, takımı tebrik ederek, rakibin güçlü olmasına rağmen sıkı mücadeleyle galibiyetin elde edildiğini ifade etti. Seçer, "Ülkemizin ve şehrimin ismini Avrupa'da duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarı kentim için büyük bir zenginlik" dedi. ÇBK Mersin'in başarılara alışık bir takım olduğunu vurgulayan Seçer, EuroCup şampiyonluğunun takım için farklı bir seviye olduğunu ve daha iyi başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Seçer, maçtaki seyirci desteğinin önemine değinerek, 7 binden fazla seyircinin salonu doldurduğunu ve bu enerjinin oyunculara yansıdığını söyledi. Kentine değer katan kulübü her zaman destekleyeceğini vurguladı. Kulüp Başkanı Çevirgen, belediyenin spora büyük destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Asbaşkan Adalıoğlu, kulübün 10 yılda büyük bir aile haline geldiğini ve Anadolu'dan çıkan bir kent takımı olarak ilki gerçekleştirdiğini ifade etti. Kaptan Asena Yalçın ise kente daha çok kupa getireceklerine söz verdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Vahap Seçer, Belediye, Güncel, Mersin, Çimsa, Son Dakika

