Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişletti - Son Dakika
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Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişletti

Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişletti

Çin Ulusal Göç İdaresi, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişlettiğini duyurdu. Bu sayede 54 ülkenin vatandaşları, kısa süreli faaliyetler için 144 saatlik vizesiz giriş politikasından yararlanabilecek. Çin'e gelen yabancı turist sayısı da önemli ölçüde artış göstermiştir.

16.07.2024 16:20
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

UZUNLUK: 00: 02: 25

1. Çin'deki yabancı turistlerden çeşitli görüntüler

4. Çin'de bulunan bir havalimanındaki yabancı turistlerden çeşitli görüntüler

6. SES 4 (İngilizce): PETROS LIGOXYGAKIS, Yunan gezgin

Çin Ulusal Göç İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının üç giriş limanını daha kapsayacak şekilde genişletildiğini ve politika kapsamındaki liman sayısının 37'ye çıkarıldığını duyurdu.

Bu sayede 54 ülkenin vatandaşları, seyahat ve iş ziyaretleri gibi kısa süreli faaliyetler için 144 saatlik vizesiz giriş politikasından yararlanabilecek.

İdare, ay başında yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Çin'i ziyaret eden yabancı turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152,7 artarak 14,64 milyon olduğunu belirtmişti.

Bu kişilerin 8,54 milyonu Çin'e vizesiz giriş yaparken, ülkeye giriş yapan yabancı turistlerin 52'sini oluşturdu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 190,1'lik artış anlamına geliyor.

"Sürekli vize başvurusu yapmak yerine, Avustralya'dan ayrıldığım an Çin'deki istediğim herhangi bir yere gidebilirim, herhangi bir zamanda gelip torunumu da görebilirim."

"Bence vizesiz gelebilmek harika çünkü bebeğim ve eşim Avustralyalı, ben ise Çinliyim. Bu yüzden, ailelerimizi ziyaret etmek için Çin'e gelmek bizim için çok kolaylaştı."

Turistik kentlerde yabancı turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Çin genelinde yeni tedbirler uygulanıyor.

Örneğin Bank of China'nın Zhangjiajie şubesi, havalimanındaki otomatik döviz bozdurma makinelerini yeniledi. Bu makineler artık Avustralya doları da dahil olmak üzere 20'den fazla para birimini kabul ediyor. Bu rakam eskiden 6 idi.

2023 yılı sonu itibarıyla Çin'in mobil ödeme kullanım oranı yüzde 86'ya yükselerek dünyadaki en yüksek orana ulaştı. Kolaylaştırılan mobil ödemeler sayesinde yabancılar artık diğer ülkelerdeki banka kartlarını, Çin'in iki büyük ödeme uygulaması olan Alipay veya Tenpay ile kolayca bağlayabiliyor.

"Bence bu harika. Dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ya da bulamayacağınız bir şey. Bu deneyimi yaşamak ve bu parkurlarda yürüyüp tüm farklı seyir noktalarını görebilmek isterdim. Herkesin deneyimleyebileceği harika bir şey, bu yüzden herkese tavsiye ederim."

SES 4 (İngilizce): PETROS LIGOXYGAKIS, Yunanistanlı gezgin:

"Burada kendimi çok güvende hissediyorum. Çince bilmeseniz bile her şeyi yapmak çok kolay."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha/Shanghai/Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişletti - Son Dakika

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