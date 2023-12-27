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Çin, 2021-2025 dönemi için hedeflerini yerine getirmek üzere önlemler alacak - Son Dakika
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Çin, 2021-2025 dönemi için hedeflerini yerine getirmek üzere önlemler alacak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in 14. Beş Yıllık Plan dahilinde 2021-2025 dönemi için belirlenen hedefleri yerine getirmek üzere çeşitli önlemler alacağını açıkladı. Zheng, ülkenin planı uygulama konusunda yolu yarıladığını ve modern bir sosyalist ülke inşasına güçlü bir başlangıç için sağlam bir temel attığını belirtti. Çin'in hedefleri tutturmak için iç talebi artırmak, hızlı toparlanmayı ve ekonominin istikrarlı büyümesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem alacağı ifade edildi.

Çin, 2021-2025 dönemi için hedeflerini yerine getirmek üzere önlemler alacak
27.12.2023 - 11:08,
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BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in 14. Beş Yıllık Plan dahilinde 2021-2025 dönemi için belirlenen hedefleri yerine getirmek üzere çeşitli önlemler alacağını söyledi.

Zheng, Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumunda Salı günü sunulan ara değerlendirme raporunda, ülkenin planı uygulama konusunda yolu yarıladığını ve tüm cephelerde modern bir sosyalist ülke inşasına güçlü bir başlangıç için sağlam bir temel attığını kaydetti.

Zheng, ileriye dönük zorluklar arasında ülke sakinlerinin tüketimini genişletmeye yönelik uzun vadeli mekanizmanın mükemmel olmaması, yüksek kirletici madde ve karbon emisyonu düzeyleri ve aynı anda hem kamu hizmetleri arzının yetersiz olup hem de kaynakların kısmen yanlış tahsis edilmesini sıraladı.

Raporda Çin'in hedefleri tutturmak için iç talebi artırmak, hızlı toparlanmayı ve ekonominin istikrarlı büyümesini sağlamak, ayrıca piyasa odaklı reform ve kurumsal dışa açılımı derinleştirmek gibi bir dizi önlem alacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, 2021-2025 dönemi için hedeflerini yerine getirmek üzere önlemler alacak - Son Dakika
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