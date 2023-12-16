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Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa pazarında liderliğini korudu - Son Dakika
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Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa pazarında liderliğini korudu

Çin, 2023 yılının ilk 11 ayında üretimde ve yeni siparişlerde kaydettiği güçlü büyümeyle küresel gemi inşa pazarındaki liderliğini sürdürdü. Ülkenin gemi inşa faaliyeti yıllık yüzde 12,3 artışla 38,09 milyon dwt'ye ulaşarak dünya toplamının yüzde 50,1'ini oluşturdu. Yeni siparişler ise yıllık bazda yüzde 63,8 artarak 64,85 milyon dwt'ye yükseldi ve dünya toplamının yüzde 65,9'unu oluşturdu.

Çin, 2023 yılında küresel gemi inşa pazarında liderliğini korudu
16.12.2023 - 11:51,
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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin, 2023 yılının ilk 11 ayında hem üretimde hem de yeni siparişlerde kaydettiği güçlü büyümeyle küresel gemi inşa pazarındaki liderliğini korudu.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, ülkenin gemi inşa faaliyeti Ocak-Kasım döneminde yıllık yüzde 12,3 artışla 38,09 milyon detveyt tona (dwt) ulaşarak dünya toplamının yüzde 50,1'ini oluşturdu.

Bakanlık verilerine göre, yeni siparişler ise yıllık bazda yüzde 63,8 artarak 64,85 milyon dwt'ye yükseldi ve söz konusu dönemde dünya toplamının yüzde 65,9'unu oluşturdu.

Sektörün elindeki siparişler Kasım ayı sonu itibarıyla 134,09 milyon dwt'ye ulaşarak yıllık bazda yüzde 29,4 artış gösterdi. Bu hacim, küresel pazar payının yüzde 53,4'ünü temsil ediyor.

Kaynak: Xinhua
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