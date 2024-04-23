Çin, 2023 yılında nükleer enerji üretimini artırarak kömür tasarrufu sağladı

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BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin anakarasındaki nükleer enerji üretimi 2023 yılında 440.000 gigavat saate ulaşarak toplam ulusal elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturdu.

Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre bu başarı, 130 milyon ton standart kömür tasarrufuna ve 350 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer.

Çin anakarasında 2023 yılı sonu itibarıyla toplam kurulu gücü 57 gigavat olan faaliyet halinde 55 nükleer enerji santrali ile kurulu gücü 44 gigavat olan onaylanmış veya inşa halinde 36 nükleer enerji santrali bulunuyor.

Çin, kendi kendine yeten ve kapsamlı bir nükleer endüstri zinciri sistemi kurarak güvenli ve istikrarlı nükleer yakıt tedarikini güvence altına aldı. Kurum, aynı anda birden fazla nükleer enerji santrali inşa etme kabiliyetine sahip olan Çin'in ayrıca mühendislik, inşaat ve işletme alanlarında da uzmanlık geliştirdiğini ve nükleer enerjinin yüksek kaliteli gelişimi için sağlam bir temel attığını belirtti.

Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) kapsamlı endeksine göre, Çin'in nükleer enerji işletme güvenliği performansı birkaç yıldır dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. 2022 yılında 37 ve 2023 yılında 33 adet nükleer güç santrali, WANO'nun kapsamlı endeksinde maksimum puanı elde etti.

Çin tarafından geliştirilen dünyanın ilk dördüncü nesil yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktörü ticari faaliyete başlarken, küçük modüler reaktörlerin ve hızlı reaktörlerin inşasında da istikrarlı ilerleme kaydedildi. Yenilikçi araştırmalarda ve nükleer füzyon teknolojisinin geliştirilmesinde atılımlar devam ediyor.