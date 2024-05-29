Çin, 2024-2025 için enerji tasarrufu ve karbon azaltımı planını yayımladı

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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 2024-2025 yılları için enerji tasarrufu ve karbon azaltımına yönelik bir eylem planı yayımladı.

Plan kapsamında, 2024 yılında gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 2,5 ve karbondioksit emisyonlarının ise yüzde 3,9 oranında azaltılması hedefleniyor.

Plana göre belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin birim katma değer başına enerji tüketimi bu yıl yüzde 3,5 civarında azaltılacak.

Planda, fosil dışı enerji tüketim oranının 2024 yılında yaklaşık yüzde 18,9'a, 2025 yılında ise yüzde 20'ye ulaşacağı belirtildi.

2024 ve 2025 yıllarında kilit önemdeki sektör ve endüstrilerdeki enerji tasarrufu ve karbon azaltma dönüşümlerinin, yaklaşık 50 milyon tonluk standart kömür azaltımı ve karbondioksit emisyonlarında ise yaklaşık 130 milyon tonluk düşüşle sonuçlanması bekleniyor.

Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma doğrultusundaki "çifte karbon" hedeflerine bağlılığını sürdürüyor.