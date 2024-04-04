Çin, 2024'ün ilk iki ayında küresel yeni enerjili araç pazarında yüzde 62'lik paya sahip - Son Dakika
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Çin, 2024'ün ilk iki ayında küresel yeni enerjili araç pazarında yüzde 62'lik paya sahip

Çin'in yeni enerjili araçları, 2024'ün ilk iki ayında küresel yeni enerjili araç pazarında yüzde 62'lik bir paya sahip oldu. Çin, Ocak-Şubat döneminde küresel plug-in hibrit pazarında yüzde 70'lik bir pazar payına ulaştı. Bu veriler, otomotiv endüstrisinin yeşil dönüşümünde Çin'in önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Çin'in yeni enerjili araç pazar payı, 2022 yılında dünya toplamının yüzde 60'ını aşmıştı ve bu büyüme eğilimi devam etmektedir.

04.04.2024 09:37
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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araçları 2024'ün ilk iki ayında küresel yeni enerjili araç pazarında yüzde 62'lik paya sahip oldu.

Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin'in Ocak-Şubat döneminde küresel plug-in hibrit pazarında yüzde 70'lik kayda değer bir pazar payına ulaştığını söyledi.

Küresel otomobil satışlarının ilk iki ayda 1,9 milyonu yeni enerjili araç olmak üzere 12,65 milyon adede ulaştığını gösteren verilere atıfta bulunan Cui, otomotiv endüstrisinin yeşil dönüşümünde Çin'in oynadığı önemli rolü vurguladı.

Cui, Çin'in Güneydoğu Asya pazarındaki güçlü performansını, yurtiçi satışların ve ihracatın artmasına yol açan güçlü yurtiçi tedarik zincirine bağladı.

Çin'in yeni enerjili araç pazar payı 2022 yılında dünya toplamının yüzde 60'ını aşmıştı. Bu büyüme eğilimini sürdüren Çin, 2023 yılında hem üretim hem de satışta 9 milyon adedi aşarak pazar liderliğini daha da sağlamlaştırırken, art arda 9 yıldır küresel yeni enerjili araç pazarında en ön safta yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Çevre, Enerji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2024'ün ilk iki ayında küresel yeni enerjili araç pazarında yüzde 62'lik paya sahip - Son Dakika

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