Çin, 2025 Hedeflerini Açıkladı

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 2 civarında artış hedefliyor.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre 2025 için ülkenin ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi ise ortalama yüzde 5,5 düzeyinde belirlendi. Bu hedefin istihdamı istikrara kavuşturmaya daha fazla destek sağlamak üzere gerekli olduğu belirtildi.