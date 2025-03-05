Çin 2025 için %5 Ekonomik Büyüme Hedefliyor

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında yüzde 5 civarında ekonomik büyüme hedefliyor.

Çarşamba günü ulusal yasama organına görüşülmek üzere sunulan hükümet çalışma raporunda, yüzde 5,5 düzeyinde ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam ve tüketici fiyat endeksinde yaklaşık yüzde 2 oranında artış olmak üzere bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan kilit öneme sahip bir dizi kalkınma hedefi ana hatlarıyla ortaya konuldu.

Çin 2024'te etkili bir politika paketi ve büyüme yanlısı diğer önlemler sayesinde yüzde 5'lik bir ekonomik büyüme gerçekleştirdi ve güçlü bir ekonomik ivme yakaladı.

Çin'in 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) son yılı olan 2025, bir sonraki beş yıllık ayrıntılı planın hazırlanması açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle gözlemciler, raporda açıklanan politikaların sadece bu yılki sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmekle kalmayacağına, aynı zamanda uzun vadede ülkenin modernleşme hamlesi için de zemin oluşturacağına inanıyor.