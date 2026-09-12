Çin, 2027'deki 19. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Çin, 2027'deki 19. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

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Çin'in gelecek yıl düzenlenecek 19. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde ülkesinin dönem başkanlığını devralacağını duyurdu; zirvenin yapılacağı şehir henüz açıklanmadı.

Çin'in gelecek yıl düzenlenecek 19. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin gelecek yıl BRICS dönem başkanlığını devralacağını duyurdu.

Çin, dönem başkanı olarak, 2027'de düzenlenecek 19. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvenin Çin'in hangi şehrinde düzenleneceği henüz açıklanmadı.

Çin, daha önce 3 kez BRICS zirvelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sanya, Şiamın ve Pekin zirveleri

Çin'in Haynan eyaletinin Sanya şehrinde 2011'de düzenlenen 3. BRICS Liderler Zirvesi'nde, Güney Afrika'nın katılımıyla topluluğun 5 üyeli çekirdek grubu oluşmuştu.

Fucien eyaletinin Şiamın şehrinde 2017'de düzenlenen 9. BRICS Liderler Zirvesi'nde de ilk kez "BRICS Artı" adı verilen genişletilmiş işbirliği modeliyle grup dışı ülkelerin liderlerinin zirvelere davet edilmesine karar verilmişti.

Çin, en son, 2022'de, Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin'den yapılan moderasyonla çevrim içi düzenlenen 14. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı. Devlet Başkanı Şi'nin burada yaptığı "daha kapsamlı ve kapsayıcı işbirliği" çağrısı, ertesi yıl 6 yeni ülkenin gruba davet edilmesiyle atılan genişleme adımına zemin oluşturmuştu.

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, 2027'deki 19. BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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