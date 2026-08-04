Çin, 2030\'da Fosil Dışı Enerji Payını Yüzde 50 Hedefliyor

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin, fosil dışı enerji kaynaklarından üretilen elektriğin toplam üretimdeki payını 2030 yılına kadar yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulusal Enerji İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan beş yıllık plan, 2026-2030 döneminde ülkenin enerji sektörünün gelişimine ilişkin genel yol haritasını ortaya koyuyor. Plan, 2030 yılına kadar yeni elektrik sisteminin ilk aşamasının oluşturulmasını öngörüyor.

Plana göre Çin, 2030 yılına kadar 2,8 milyar kilovatın üzerinde yeni enerji kapasitesini elektrik şebekesine yüksek düzeyde entegre edecek ve 110 milyondan fazla elektrikli aracı destekleyebilecek bir şarj altyapısı ağı kuracak.

Plana göre bu hedeflere ulaşmak için yeşil ve düşük karbonlu elektrik arzının artırılması, daha koordineli ve dayanıklı bir elektrik şebekesinin kurulması, elektrik sisteminin esnekliğinin güçlendirilmesi, elektrik tedarik güvenliğinin iyileştirilmesi, enerji sektöründe piyasa odaklı reformların ilerletilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Planda ayrıca, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ile şebeke entegrasyonu arasında denge kurulması, geleneksel hidroelektrik projelerinin bilimsel temelde ilerletilmesi, nükleer enerjinin güvenli ve düzenli şekilde geliştirilmesi, fosil dışı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kömür yakıtlı elektrik üretiminin verimliliği ile karbon performansının iyileştirilmesi çağrısı yapılıyor.

Çin, 2030 yılına kadar kurulu geleneksel hidroelektrik kapasitesini yaklaşık 410 milyon kilovata, nükleer enerji kapasitesini yaklaşık 110 milyon kilovata, biyokütle, güneş, jeotermal ve okyanus enerjisinin toplam kurulu kapasitesini ise yaklaşık 65 milyon kilovata çıkarmayı planlıyor.

Daha önce açıklanan resmi verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında Çin'in toplam elektrik üretiminin yüzde 49,7'si kömür yakıtlı santrallerden sağlandı. Bu oran, kömür yakıtlı elektrik üretiminin toplam üretimdeki payının ilk kez yüzde 50'nin altına düştüğünü gösterirken, ülkenin yeşil ve düşük karbonlu enerji sistemine geçişinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Çin, karbondioksit emisyonlarını 2030'dan önce zirveye çıkarmayı ve 2060'tan önce karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.