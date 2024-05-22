Çin, 2035'e kadar dünyanın en büyük ulusal park sistemini kurmayı hedefliyor - Son Dakika
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Çin, 2035'e kadar dünyanın en büyük ulusal park sistemini kurmayı hedefliyor

Çin, 2035\'e kadar dünyanın en büyük ulusal park sistemini kurmayı hedefliyor

Çin, biyolojik çeşitliliğin korunmasına büyük önem vererek 2021 yılında 230.000 km²'lik korunmuş bir alana yayılan ilk ulusal parklar serisini kurdu. 2022 yılında açıklanan mekansal yerleşim planına göre Çin, yaklaşık 1,1 milyon km²'yi kapsayan 49 aday bölgeyi de ulusal park alanı olarak belirledi. Aday bölgelerde 5.000'den fazla yabani omurgalı türü ve 29.000 yüksek bitki türü yaşıyor.

22.05.2024 17:49
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CHANGCHUN, 22 Mayıs (Xinhua) -- 2035 yılına kadar dünyanın en büyük ulusal park sistemini kurmaya çalışan Çin'de yaylalar, dağlar ve yağmur ormanlarında yaban hayatı yeniden canlanıyor.

Çin, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ni ilk imzalayıp onaylayan ülkeler arasında yer almasının da kanıtladığı üzere, biyolojik çeşitliliğin korunmasına büyük önem veriyor.

Ülke 2021 yılında 230.000 kilometrekarelik korunmuş bir alana yayılan ilk ulusal parklar serisini kurdu.

Yaban hayatı türlerini ve yaşam alanlarını daha iyi korumak amacıyla 2022 yılında kamuoyuna açıklanan bir mekansal yerleşim planına göre Çin, yaklaşık 1,1 milyon kilometrekareyi kapsayan 49 aday bölgeyi de ulusal park alanı olarak belirledi.

Çin'in sıkı şekilde korunan hayvan ve bitki topluluklarının yüzde 80'inden fazlasını bünyesinde barındırması beklenen aday bölgelerde, 5.000'den fazla yabani omurgalı türü ve 29.000 yüksek bitki türü yaşıyor.

Kaynak: Xinhua

Yabani, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2035'e kadar dünyanın en büyük ulusal park sistemini kurmayı hedefliyor - Son Dakika

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