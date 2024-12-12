Çin, 5 uyduyu uzaya fırlattı

Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya gönderdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 551'inci başarılı taşıma görevi oldu.
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