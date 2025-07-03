Çin 800 Milyar Yuan Değerinde Projeleri Duyurdu

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, önde gelen ulusal stratejilerinin uygulanması ve güvenlik kapasitelerinin artırılması kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek kilit öneme sahip inşaat projelerinin kesinleşmiş tam listesini açıkladı.

Komisyondan çarşamba günü yapılan açıklamada 2025 projelerinin üçüncü ve son grubu için 300 milyar yuanın üzerinde tahsisat ayrılmasıyla toplam yatırımın 800 milyar yuana (yaklaşık 111,8 milyar ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Fonlarla Yangtze Nehri havzasının ekolojik restorasyonu, Yangtze boyunca ulaşım altyapısı, yeni batı kara-deniz koridoru, yüksek standartlı tarım arazileri, su koruma altyapısı ve yeraltında bulunan temel kamu hizmetleri gibi kilit önemdeki alanlarda 1.459 projenin destekleneceği ifade edildi.

Komisyon, ayrılan fonların, Yangtze Nehri boyunca uzanan demiryolları, yeraltında bulunan temel kamu hizmetlerinin bakım sistemleri ve ulusal lojistik merkezi planlamasının finansmanını iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere kilit alanlarda reformları da hızlandıracağını kaydetti.

Çin'in etkin yatırımları ve tüketimi artırmak için çaba sarf ettiğini belirten komisyon, söz konusu büyük projelerin yanı sıra büyük ölçekli ekipman güncelleme ve tüketim malları takas programlarına da daha fazla destek verildiğini vurguladı.