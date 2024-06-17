Çin, AB'den İthal Domuz Eti ve Yan Ürünlerine Damping Soruşturması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, AB'den İthal Domuz Eti ve Yan Ürünlerine Damping Soruşturması Başlattı

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal domuz eti ve yan ürünlere damping soruşturması başlattığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Hayvansal Tarım Birliği'nin yerli endüstri adına yaptığı damping soruşturması başvurusunun kabul edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan dönemde AB ülkelerinden ithal edilen ürünlerin inceleneceği ve yerli endüstride yol açılan zararın tespit edileceği ifade edildi. Soruşturmanın 17 Haziran 2025 tarihinden önce tamamlanması hedeflenirken, AB'nin Çin'e yönelik sübvansiyon soruşturmasının ardından başlatılması dikkat çekti.

17.06.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması başlattığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hayvansal Tarım Birliğinin yerli endüstri adına yaptığı damping soruşturması başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Başvurunun soruşturma kıstaslarını karşıladığının ifade edildiği açıklamada, bu sebeple AB ülkelerinden ithal domuz eti ve yan ürünleri için damping soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 1 Ocak ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında AB ülkelerinden ithal edilen ürünlerin incelemeye tabi tutulacağı, 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan dönemde yerli endüstride yol açılan zararın tespit edileceği aktarıldı.

Soruşturmanın 17 Haziran 2025 tarihinden önce tamamlanması hedeflenirken, özel şartlarda 6 ay uzatılabileceği öngörülüyor.

AB'nin sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından geldi

Çin'in damping soruşturmasının, AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının hemen ardından başlatılması dikkati çekti.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden, AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağı bildirilmişti.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için olağan gümrük tarifesi yüzde 31'e kadar çıkarken Komisyonun, yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 ay süresi bulunuyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'den İthal Domuz Eti ve Yan Ürünlerine Damping Soruşturması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:20:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, AB'den İthal Domuz Eti ve Yan Ürünlerine Damping Soruşturması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement