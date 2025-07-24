Çin-AB İlişkileri İşbirliği ve Ortaklık Üzerine Kurulu

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin ana temasının işbirliği, doğru tanımının da ortaklık olması gerektiğini söyledi.

Li, perşembe günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte 25. Çin-AB Zirvesi'ne eş başkanlık etti.

Li, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda genel olarak istikrarlı şekilde gelişen Çin-AB ilişkilerinin, verimli sonuçlar doğurarak hem Çin hem de AB halklarına somut faydalar sağladığını belirtti.

Karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış ve karşılıklı açıklık olduğu sürece Çin-AB işbirliğinin sorunsuz şekilde ilerleyip her iki tarafa da fayda sağladığını tarihin ve gerçeklerin defaatle ispatladığını kaydeden Li, ilişkilerde soğuma ve bozulma yaşandığında ise işbirliğinin durduğunu ve her iki tarafın da zarar gördüğünü ifade etti.

Li, Çin ve AB'nin geniş ortak çıkarları olduğunu ve aralarında temel çatışma bulunmadığını vurguladı.

"Günümüzdeki değişken ve karmaşık uluslararası konjonktürde dünyanın iki büyük gücü ve pazarı olan Çin ve AB'nin yakın işbirliği içinde olması daha da önemli hale gelmiştir" diyen Li, bunun sadece kendi kalkınmaları için doğal bir seçim olmadığını, aynı zamanda uluslararası toplumun beklentileriyle de uyumlu olduğunu belirtti.

Hem Çin hem de AB, serbest ticareti samimi şekilde desteklemeye devam ettiği sürece uluslararası ekonomi ve ticaretin de dinamik kalacağına işaret eden Li, iki taraf da çok taraflılığı kararlılıkla uyguladığı sürece çok kutuplu dünya eğiliminin güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Li, bu ilişkide daha fazla ilerleme sağlamak ve Çin, AB ve diğer ülkelerdeki halklara daha fazla fayda sağlamak üzere AB ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.