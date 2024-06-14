Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara vergi getirme planına dava açma hakkını saklı tutuyor - Son Dakika
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Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara vergi getirme planına dava açma hakkını saklı tutuyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına geçici vergi getirme planıyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde dava açma hakkını saklı tuttuklarını belirtti. Bakanlık Sözcüsü, bu hamlenin Çin'in elektrikli araç endüstrisinin haklarını ve çıkarlarını baltaladığını ve küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını söyledi. Çin, AB'yi hatasını düzeltmeye ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye davet etti.

14.06.2024 12:20
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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına geçici vergi getirme planıyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde dava açma hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü He Yadong, Perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa tarafının ön açıklamasındaki bulguların hem olgusal hem de yasal zeminden yoksun olduğunu söyledi.

Sözcü, bu hamlenin yalnızca Çin'in elektrikli araç endüstrisinin meşru hak ve çıkarlarını baltalamakla kalmadığını, aynı zamanda yeni enerjili araç alanında Çin ile Avrupa arasındaki işbirliğini zedelediğini ve AB'dekiler dahil olmak üzere küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını sözlerine ekledi.

Bu tür bir eylemin "bariz korumacılık" olduğunu ve DTÖ kurallarını ihlal edeceğinin düşünüldüğünü belirten sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla Çin'in gerekli tüm önlemleri alacağı uyarısında bulundu.

He, Çin'in AB'yi vakit geçirmeksizin hatasını düzeltmeye, son Çin-Fransa-AB üçlü toplantısında varılan önemli uzlaşıları hayata geçirmeye ve ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye davet ettiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, Çin'den elektrikli bataryalı araç ithalatına uygulayacağı korumacı geçici vergilerin seviyesine ilişkin ön bilgi veren bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

Kaynak: Xinhua

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