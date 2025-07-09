Çin, AB'ye Yeni Politika Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa Birliği'ne (AB) Çin'e yönelik daha nesnel ve rasyonel bir bakış açısı benimseme ve daha olumlu ve pragmatik bir politika izleme çağrısında bulundu.

Mao, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Çin ve AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olan içinde bulunduğumuz yılın, iki tarafın da geçmiş başarılarından yararlanarak ileriye dönük hamle yapması için önemli olduğunu söyledi.

AB'yi Çin'i gerçekten nesnel ve rasyonel şekilde anlama ve Çin'e yönelik daha olumlu ve pragmatik bir politika izlemeye çağıran Mao, "Yeniden dengelenmesi gerekenin Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkileri değil, Avrupa Birliği'nin bakış açısı olduğunu anlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Mao, "Mevcut oynak küresel ortamda AB'nin Çin ile aynı yönde hareket etmesi, karşılıklı faydaya dayanan işbirliğini güçlendirmesi, anlaşmazlık ve sürtüşmeleri doğru şekilde ele alması ve Çin-AB ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.