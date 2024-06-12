Çin, AB'yi korumacılığa karşı çıkmaya çağırıyor

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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının tipik bir korumacılık örneği olduğunu söyleyerek, AB'ye serbest ticareti destekleme ve korumacılığa karşı çıkma taahhüdüne uyma çağrısı yaptı.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik soruşturma ve planlanan ek gümrük vergilerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Lin, ek gümrük vergileri getirmenin piyasa ekonomisi ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu, Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliği ile küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerini zedelediğini ve nihayetinde Avrupa'nın kendi çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Sözcü, çok sayıda Avrupa ülkesinden üst düzey yetkili ve iş dünyası liderlerinin Avrupa Komisyonu'nun soruşturmasına karşı çıktığını ve Avrupa'daki sektörü korumak üzere Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmenin yanlış bir yaklaşım olacağını dile getirdiğini hatırlattı.

"AB'yi serbest ticareti destekleme ve korumacılığa karşı çıkma taahhüdüne uymaya ve iki taraf arasındaki genel ekonomik ve ticari işbirliğini desteklemek üzere bizimle çalışmaya davet ediyoruz" diyen Lin, korumacılığın bir geleceği olmadığını ve açık işbirliğinin ileriye yönelik doğru yol olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Çin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır" dedi.