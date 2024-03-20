BRÜKSEL, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası, Kritik Hammaddeler Yasası'nın onaylanmasının ardından Salı günü yaptığı açıklamada AB'yi piyasa dışı tedbirlerle küresel kritik hammadde tedarik ve değer zincirlerini kesmemeye çağırdı.
AB Konseyi tarafından Pazartesi günü kabul edilen yasa, 34 kritik ve 17 stratejik maddeden oluşan iki madde listesi belirliyor. Yasa, 2030 yılına kadar lityum ve nikel başta olmak üzere AB'nin yıllık madde ihtiyacının yüzde 10'unu çıkarmasını, yüzde 25'ini geri dönüştürmesini ve yüzde 40'ını işlemesini hedefliyor.
Ticaret Odası yaptığı açıklamada, AB'nin tedarik zinciri direncini artırma amacını anlamakla birlikte, yeşil ve dijital ekonomik dönüşümün etkilenmemesi adına, bloktan küresel kritik hammadde tedarik ve değer zincirlerini piyasa dışı yollarla kesmemesini istedi.
Açıklamada Çin ve AB arasında işbirliği için geniş bir alan bulunduğunun altı çizilerek, "bağımlılığın karşılıklı olduğu" vurgulandı.
Ticaret Odası ayrıca, AB'den küresel tedarik zincirinde her iki tarafın tutumunu objektif şekilde değerlendirmesini, ticari konuları siyasileştirmekten kaçınmasını, pazara erişim engellerini azaltmasını, diyalog ve işbirliğini teşvik etmesini ve Çinli işletmeler için adil, ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı yaratmasını istedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli Ticaret Odası, AB üyesi ülkelerdeki odalarıyla birlikte AB genelinde faaliyet gösteren 1.000'den fazla Çinli şirketi temsil ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çin AB'yi küresel kritik hammadde tedarikini kesmemeye çağırdı - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor. Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılan çocuklar, güneydeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarında binlerce çocuğun yaralandığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bariyer demirlerinin kesildiği ve söküldüğü fark edildi. Araştırma sonucunda, suç kaydı bulunan M.A. ve C.G. isimli şahıslar, yanlarında bulunan malzemelerle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Sivil Toplum Platformu, Gazze ve Filistin için Ulu Camide Ümmet Sofrası adıyla sessiz bir iftar düzenledi. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve oruçlar açıldı. İftar menüsünde ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı. İftar sonrasında Filistin ve Gazze halkı için dualar edildi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yapılan kesikler ve sökülen cıvatalar üzerine çalışma başlattı. 5 suç kaydı bulunan M.A. ve 6 suç kaydı bulunan C.G. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?