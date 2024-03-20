Çin AB'yi küresel kritik hammadde tedarikini kesmemeye çağırdı

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BRÜKSEL, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası, Kritik Hammaddeler Yasası'nın onaylanmasının ardından Salı günü yaptığı açıklamada AB'yi piyasa dışı tedbirlerle küresel kritik hammadde tedarik ve değer zincirlerini kesmemeye çağırdı.

AB Konseyi tarafından Pazartesi günü kabul edilen yasa, 34 kritik ve 17 stratejik maddeden oluşan iki madde listesi belirliyor. Yasa, 2030 yılına kadar lityum ve nikel başta olmak üzere AB'nin yıllık madde ihtiyacının yüzde 10'unu çıkarmasını, yüzde 25'ini geri dönüştürmesini ve yüzde 40'ını işlemesini hedefliyor.

Ticaret Odası yaptığı açıklamada, AB'nin tedarik zinciri direncini artırma amacını anlamakla birlikte, yeşil ve dijital ekonomik dönüşümün etkilenmemesi adına, bloktan küresel kritik hammadde tedarik ve değer zincirlerini piyasa dışı yollarla kesmemesini istedi.

Açıklamada Çin ve AB arasında işbirliği için geniş bir alan bulunduğunun altı çizilerek, "bağımlılığın karşılıklı olduğu" vurgulandı.

Ticaret Odası ayrıca, AB'den küresel tedarik zincirinde her iki tarafın tutumunu objektif şekilde değerlendirmesini, ticari konuları siyasileştirmekten kaçınmasını, pazara erişim engellerini azaltmasını, diyalog ve işbirliğini teşvik etmesini ve Çinli işletmeler için adil, ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı yaratmasını istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli Ticaret Odası, AB üyesi ülkelerdeki odalarıyla birlikte AB genelinde faaliyet gösteren 1.000'den fazla Çinli şirketi temsil ediyor.