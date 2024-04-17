Çin-ABD Ekonomik Çalışma Grubu Washington'da Toplandı

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BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin-ABD ekonomik çalışma grubu, dördüncü toplantısını Salı günü ABD'nin başkenti Washington D.C.'de gerçekleştirdi.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min ile ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Jay Shambaugh toplantıya eş başkanlık etti.

İki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesine odaklanan taraflar, iki ülke ve dünyadaki makroekonomik durum ve dengeli büyümenin yanı sıra gelecekteki temaslara ilişkin düzenlemeler konusunda derinlemesine, faydalı ve yapıcı iletişimde bulundu.

Çin tarafı, ABD'nin kendisine uyguladığı ekonomik ve ticari kısıtlamalara ilişkin endişelerini dile getirirken, üretim kapasitesi meselesine de yanıt vermeyi sürdürdü.

İki taraf, iletişim ve etkileşimi devam ettirme konusunda mutabık kaldı.