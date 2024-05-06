Çin-ABD Enerji İşletmeleri İşbirliği Forumu, gelecekteki işbirliklerini teşvik etmek amacıyla düzenlendi

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HOUSTON, 6 Mayıs (Xinhua) -- 10. Çin-ABD Enerji İşletmeleri İşbirliği Forumu, hem geleneksel hem de yeni enerji alanlarındaki zorlukların söz konusu olduğu bir dönemde gelecekteki işbirliklerini teşvik etmek amacıyla çok sayıda Çinli ve ABD'li girişimciyi bir araya getirdi.

2005 yılından bu yana Teksas'ın 9. kongre bölgesini temsil eden ABD Kongre Üyesi Al Green, Pazar günü ABD'nin Houston kentinde düzenlenen forumda, Çinli enerji girişimcilerinin Teksas'ı ve ABD'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Green, "Büyük mesafeler kat ederek bu ülkeye geldiniz, bence bu bir fark yaratacaktır. Şimdi burada bulunmanızın nedeni son derece önemli, zira büyük önem taşıyan enerji boyutunun yanı sıra bir başka neden daha var. Halklar arası ilişkiler, ülkeler arasında harika ilişkiler yaratır" dedi.

Deneyimli kongre üyesi, "Forum, taraflar arasında oluşabilecek uçurumları aşmak için bir köprü kurma fırsatı sunarak, birbirimizle iş yapmak için daha iyi olanaklara sahip olmamızı sağlıyor" dedi.

Çin Petrol ve Petrokimya Ekipmanları Sanayi Birliği Genel Sekreteri Zhang Guanjun ise forumun sadece enerji sektörünün karşı karşıya olduğu zorluk ve fırsatları ele almak için değil, aynı zamanda Çinli ve ABD'li enerji firmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek için de bir platform işlevi görmesini umduğunu söyledi.

Forumun organizatörüne göre, yarım gün süren foruma 65 Çinli ve ABD'li şirketten 108 girişimci katıldı.